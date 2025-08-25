Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

В китайском городе Вэйхай, провинция Шаньдун, амурский тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену, сидевшую в соседнем вольере. Об этом сообщает Newsflare.

По словам очевидцев, гиена провоцировала тигра. В ответ тот перелез через ограду и вцепился ей в шею. Это удалось ему лишь со второй попытки из-за другого тигра. Тот стащил его с ограды, будто пытаясь прекратить драку.

Столкновение продолжалось около трех минут. Сотрудникам зоопарка удалось разнять животных при помощи длинных шестов. Ни гиена, ни тигры, ни люди не получили серьезных травм.

После инцидента руководство зоопарка пообещало усовершенствовать конструкцию вольеров и позаботиться о том, чтобы животные не перелезали через ограждения.

Ранее сообщалось, что тигры, содержавшиеся в зоопарке возле китайского города Наньян, провинция Хэнань, растерзали смотрителя и сбежали. Нападение произошло во время кормления животных.

