01:10, 25 августа 2025Мир

У российских границ пройдут учения НАТО

РИА Новости: Финляндия начнет военные учения спецназа НАТО с участием США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Rafael Marchante / Reuters

В понедельник, 25 августа, Финляндия начинает военные учения с участием военных из Европы и США, которые продолжатся до до 12 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в них примут участие около 1,6 тысячи человек, маневры ожидаются по всей стране — на суше, море и в воздушном пространстве.

По сообщению финских сухопутных сил, егерский полк «Утти» проведет международные учения спецназа под названием Southern Griffin 25. К ним привлекут силы специального назначения из США и стран Европы и представителей различных ведомств. В рамках учений Финляндия отработает совместные оперативные возможности сил спецназа стран НАТО в условиях Северной Европы.

В рамках учений будут использованы транспортные вертолеты NH90, легкие вертолеты MD500 егерского полка «Утти». Кроме того, в совместной отработке примут участие истребители F/A-18 Hornet финских военно-воздушных сил (ВВС).

Ранее сообщалось о прошедшей отработке НАТО ударов по России и прорыва ее ПВО. Уточнялось, что военные Североатлантического альянса задействовали сценарии последней израильско-американской кампании в Иране.

