15:25, 25 августа 2025Экономика

В России ухудшили прогноз по поставкам газа

«Ведомости»: Экспорт СПГ из РФ по итогам года упадет на фоне ожиданий его роста
Платон Щукин
Фото: Unsplash

По итогам текущего года экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России составит 46 миллиардов кубометров, что на два процента меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), подготовленном на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний, пишут «Ведомости».

Еще в апреле Минэкономразвития опубликовало «Сценарные условия функционирования экономики России», где говорилось о росте поставок СПГ на 16 процентов, до 52,2 миллиарда кубометров.

Тем не менее проблемы с отгрузкой не позволяют реализовать планы. Речь идет о проблемах с поставками со среднетоннажных СПГ-заводов «Криогаз-Высоцк» и «Портовая», а также неопределенности отгрузки топлива с проекта «Арктик СПГ-2». Все они в свое время попали в американский SDN-List, что предусматривает самые жесткие ограничения.

По оценке директора по исследованиям компании «Имплемента» Марии Беловой, санкции существенно осложнили продажи, а отгрузки упали на 70 процентов. В новых условиях поиск покупателей для произведенных партий проходит довольно сложно, потому что газовый рынок принципиально отличается от нефтяного.

Прогноз по трубопроводному экспорту остался неизменным. Он предполагает снижение поставок на три процента, до 115 миллиарда кубометров. В 2026-м, считают в ЦЦИ, продажи российского СПГ все же могут вырасти на 13 процентов, чтобы в 2027 году достигнуть 58 миллиардов кубометров. Главным риском остается возможный отказ Европы от российского СПГ за счет увеличения предложения со стороны США после запуска новых предприятий.

Ранее сообщалось, что у берегов Малайзии в ожидании разгрузки стоит газовоз Perle (бывшее название «Псков») с партией СПГ с проекта «Портовая СПГ». Это первая попытка «Газпрома» начать экспорт с завода после введения в его отношении блокирующих санкций. Предыдущие варианты не доходили даже до загрузки судна.

