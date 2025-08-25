Культура
Успенская освоила вождение автобуса

Певица Любовь Успенская заявила, что теперь водит автобус
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская освоила вождение автобуса. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница рассказала, что получила водительское удостоверение категории D (автобусы). На ролике артистка продемонстрировала поездку за рулем Mercedes Sprinter, который она сравнила с апартаментами на колесах.

«Даже самолет не нужен!» — сказала певица, показывая салон автобуса, внутри которого установлены кожаные кресла, а на стене закреплен большой монитор.

Ранее Любовь Успенская прокомментировала конфликт с поэтом-песенником, автором ее хита «Кабриолет» Ильей Резником.

