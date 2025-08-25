Бывший СССР
В Киеве пригрозили президенту Польши из-за бандеровской символики

В Киеве заявили об ответной реакции на запрет бандеровской символики в Польше
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве предупредили президента Польши Кароля Навроцкого об ответных мерах в случае, если Сейм примет закон о запрете бандеровской красно-черной символики. Об этом сообщил источник газеты «Европейская правда».

«Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше», — сказано в публикации.

Источник издания отметил, что любые решения, которые будут приравнивать украинские символы к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе.

Ранее польский лидер предложил отказывать в гражданстве сторонникам Бандеры. Навроцкий отметил, что в законе должен быть однозначный лозунг« стоп бандеровщине».

