Мир
05:37, 25 августа 2025Мир

В Китае дали совет Зеленскому перед встречей с Путиным

China Daily: Зеленский должен стремиться к консенсусу для встречи с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться к достижению консенсуса по ключевым аспектам конфликта с Россией, чтобы его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была результативной. Об этом пишет китайское издание China Daily.

«Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат», — подчеркивается в статье.

Как указывает издание, украинский лидер пытается обвинить Россию в намерении сорвать его встречу с Путиным, но в то же время Киев вместо того, чтобы предпринимать шаги по восстановлению мира, наносит удары по энергообъектам.

«Несмотря на общее стремление всех сторон к миру, мирный процесс под руководством США, который после многосторонних встреч в Белом доме казался вполне осуществимым, снова зашел в тупик», — резюмирует China Daily.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что Путин и Зеленский встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».

