В МИД России прокомментировали удары по нефтепроводу «Дружба»

Захарова: Атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» можно назвать терроризмом

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» являются проявлением террористической деятельности. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Подобная деятельность квалифицируется международным правом, национальным правом многих государств и международным правом в целом как террористическая», — прокомментировала дипломат.

Она также подчеркнула, что любые удары по гражданской инфраструктуре можно назвать бандитизмом, который должен быть осужден мировым сообществом.

18 августа Будапешт обвинил Киев в ударах по нефтяной инфраструктуре, из-за которых произошла остановка поставок нефти. 22 августа ВСУ вновь ударили по нефтепроводу «Дружба».