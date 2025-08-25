Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:39, 25 августа 2025Моя страна

В России нашли свыше полусотни скрытых погребений

Археологи нашли свыше полусотни древних погребений в Северной Осетии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Сотрудники Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН провели археологические изыскания в северо-восточной части Северной Осетии в Мамисонском ущелье. Об этом сообщает Moneytimes.ru.

Во время раскопок могильников VII-IX веков, относящихся ко временам зарождения Алании, было обнаружено свыше полусотни погребений, демонстрирующих разнообразие культурных традиций и социальных укладов местного населения.

Так, была найдена серебряная монета арабского халифата Аббасидов VIII-IX веков, которая свидетельствует о наличии торговых связей с восточным регионом и международной торговли.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать князя Ярослава Мудрого, который правил еще в XI веке. Редкую находку сделали члены новгородской экспедиции, проводившие раскопки в этой местности перед началом прокладки тепловой сети на Ярославовом дворище.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    Защиту вкладов собрались сделать доступной для всех клиентов банков

    Заподозренное в шпионаже на Россию судно отправилось в Финляндию

    Гоблин поиронизировал над боящимися слежки в соцсетях россиянами и назвал их неинтересными

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

    Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

    Российские войска начали охват Константиновки с флангов

    На морском дне выявлены аномальные песчаные образования

    Ивлеева похвасталась новой баней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости