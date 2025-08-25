В России нашли свыше полусотни скрытых погребений

Археологи нашли свыше полусотни древних погребений в Северной Осетии

Сотрудники Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН провели археологические изыскания в северо-восточной части Северной Осетии в Мамисонском ущелье. Об этом сообщает Moneytimes.ru.

Во время раскопок могильников VII-IX веков, относящихся ко временам зарождения Алании, было обнаружено свыше полусотни погребений, демонстрирующих разнообразие культурных традиций и социальных укладов местного населения.

Так, была найдена серебряная монета арабского халифата Аббасидов VIII-IX веков, которая свидетельствует о наличии торговых связей с восточным регионом и международной торговли.

