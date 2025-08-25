Россия
18:55, 25 августа 2025Россия

В России объяснили значение слов Зеленского об одной семье Украины и Крыма

Эксперт Горбачев: Слова Зеленского о Крыме говорят о нежелании договариваться
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слова Владимира Зеленского об одной семье Украины и Крыма говорят о нежелании Киева и Европы договариваться с Россией. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

Зеленский ранее назвал Донецк, Луганск и Крым украинскими. Он также заявил, что там живут украинцы, расстояние с которыми со временем исчезнет, после чего все будут как одна семья и страна.

«Эти слова Зеленского подтверждают, что никаких реальных шагов по достижению мира со стороны Киева не предпринимается, и он не намерен договариваться», — сказал он.

По его словам, Зеленский не будет говорить в другом ключе о Крыме, Донбассе и Новороссии, потому что от этого зависит его существование как политическое, так и физическое.

Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Зеленского о Крыме и новых российских регионах как якобы украинской территории и одной семье. В свою очередь экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала это заявление циничным.

