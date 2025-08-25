Россия
07:56, 25 августа 2025Россия

В России девочка-подросток надела ночные линзы и полностью ослепла

В Чите Иркутской области 16-летняя девочка ослепла из-за лечебных ночных линз
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Adrian Gordon / Unsplash

В Чите Иркутской области девочка-подросток полностью ослепла после ношения ночных линз. Об этом сообщила Ивано-Матренинская детская клиническая больница на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметили в медицинском учреждении, 16-летняя девочка носила ночные линзы в течение четырех лет и выполняла все гигиенические процедуры под надзором матери.

«В июне дочь начала надевать линзы и ощутила острую боль в обоих глазах, сняла их, и больше не надевала. И глаза дочка тоже больше открыть не смогла, у нее началась светобоязнь, слезоточивости. (...) У нее не выявили никаких инфекций, но диагноз — язва роговицы после ношения ночных ортокератологических линз», — рассказала мать подростка, добавив, что ее дочь теперь не может сама себя обслуживать.

В детской больнице рассказали, что за прошлый год пять несовершеннолетних пациентов полностью ослепли после ношения линз. Это, как рассказала офтальмолог Ольга Сафонова, происходит с подростками в возрасте 14-16 лет, которые считают себя самостоятельными и избегают контроля родителей. При этом подростки самостоятельно не проводят необходимые для ношения линз гигиенические процедуры: они подолгу их носят и не снимают несколько суток, купаются в линзах и пытаются вытащить их длинными ногтями, под которыми скопились грязь и бактерии.

Ранее в Москве 16-летний подросток три месяца не снимал однодневные линзы и едва не ослеп. Врачи обнаружили язву роговицы в левом глазу, в правом — инородную субстанцию с ворсинками.

