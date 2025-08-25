Россия
В России высказались о компромиссах в гарантиях безопасности для Украины

Депутат Журова: Гарантии безопасности для Украины должны решаться на переговорах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Формулирование гарантий безопасности для Украины — это вопрос компромиссов и обсуждений, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также указала на важность участия Европы в переговорах по гарантиям.

«Гарантии — это вопрос переговоров, потому что касается и нас, и Украины, и Европы. От того, как они будут сформулированы, зависит, в частности, и наша безопасность, так что здесь должны быть предложения, обсуждения. Здесь не будет такого, что одна сторона указывает другой, это вопрос компромиссов», — подчеркнула политик.

Журова предположила, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Аляске уже могли обсудить некоторые предварительные варианты. Она также заметила, что такой подход может не устраивать Европу.

«Европе не нравится, что разговор идет между Россией и США, потому что Украина все же находится достаточно далеко от Америки. Для европейцев безопасность Украины — это их безопасность. А для нас — наша. Так что, на мой взгляд, Европа тоже должна участвовать в обсуждении гарантий безопасности, потому что эта тема актуальна для всех», — заключила депутат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями безопасности для Украины. Он подчеркнул, что Европа будет продолжать поддерживать Киев.

    Все новости