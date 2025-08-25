В России запретили инструкции по сексу с собаками

Россиян лишили доступа к инструкциям по сексу с собаками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайтов, на которых были опубликованы лекции по зоофилии и «Руководство по сексу с собаками». Как отмечает канал, ресурсы с соответствующим контентом работали без ограничений, в том числе возрастных.

