В российском регионе нашли редчайший прозрачный мох

В Тульской области обнаружили прозрачный мох из Красной книги

В Тульской области обнаружили редчайший прозрачный мох. Подробности публикует местный портал «Тульский 1».

Речь идет о диходонциуме прозрачном, который занесен в Красную книгу российского региона. Отмечается, что свое название растение получило как раз потому, что листья мха под микроскопом кажутся прозрачными. Известно, что найденный мох растет на сырых известняковых камнях на северо-востоке Тульской области.

Всего в Тульской области 48 видов мхов, которые занесены в Красную книгу, и специалисты продолжают обследовать леса и следить за численностью редких растений.

