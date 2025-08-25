В ВСУ рассказали о действиях российских войск в Николаевской области

Боец ВСУ Бунятов: Российские FPV-дроны начали залетать в Николаевскую область

Российские FPV-дроны начали залетать на территорию Николаевской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов.

«ФПВ (российские FPV-дроны — прим. «Ленты.ру») начали залетать даже в Николаевскую область, в направлении населенных пунктов Лупарево и Лиманы», — написал он.

Военный добавил, что российские войска также атакуют позиции украинских войск на территории Херсонской области. По его словам, под удары корректируемых авиабомб (КАБ) попадают даже малочисленные пехотные позиции.

Ранее Военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по цели в Одесской области. По его словам, она располагалась в Татарбунарском районе.