13:18, 25 августа 2025Россия

В зоне СВО российские военнослужащие построили подземную мечеть

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине военнослужащие из Татарстана построили подземную мечеть. Об этом сообщает «Татар-информ».

По данным издания, идея возникла после сильного ветра, который повалил дубы в ближайшем лесу от позиции российских военнослужащих. Командиры тогда приказали использовать дерево для блиндажей и дров, но бойцы решили сделать место для молитвы.

Боец из Татарстана Айрат Гайнуллов рассказал, что сослуживцы «независимо от вероисповедания согласились реализовать эту идею».

Площадь подземной мечети составила 20 квадратных метров. Также был сооружен минарет с полумесяцем высотой один метр.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируют постороить мусульманский центр в честь участников СВО. По данным из открытых источников, около 90 процентов жителей российского города (более миллиона человек) составляют этнические русские.

