Вице-президент США пытался связаться с Залужным после перепалки в Белом доме

Guardian: Вэнс хотел связаться с Залужным после перепалки в Белом доме

После перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме команда американского вице-президента Джея Ди Вэнса пыталась связаться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Команда Вэнса "пыталась использовать различные дипломатические и другие каналы", чтобы дозвониться до Залужного (...) Залужный, после консультации с главой администрации Зеленского, отказался отвечать на звонок», — говорится в материале.

Как отмечает издание, в начале марта через три дня после перепалки Зеленского и Трампа «в украинском посольстве в Лондоне начался шквал телефонных звонков». При этом Залужный отклоняет практически все запросы на интервью, а его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне, чтобы избегать мероприятий, где могут быть заданы неудобные вопросы по поводу его политических амбиций.

Ранее Вэнс высказался о планах размещения американских войск на территории Украины. По его словам, Вашингтон не планирует это делать.