Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:03, 25 августа 2025Мир

Вучич вышел к прессе с корзиной подгузников и призвал готовиться к реформам

Президент Сербии Вучич принес корзину с подгузниками и анонсировал реформы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич принес на пресс-конференцию с журналистами около десятка корзин с товарами, одна из которых была с подгузниками для взрослых. Об этом сообщал корреспондент Danas.

Журналисты были удивлены экспозицией, возле которой стоял сербский президент. В три «этажа», пишет издание, выстроились плетеные корзины, что вызвало смущение у журналистов. «В корзинах лежали не разноцветные яйца, а влажные салфетки, подгузники для взрослых и предметы первой необходимости», — уточняет Danas.

Речь Вучича на этом мероприятии заключалась в анонсе экономических реформ, которые помогут гражданам пережить экономический спад в Сербии из-за «студенческо-блокадно-террористического движения», уточняет издание.

Автор статьи уточняет, что никто из присутствующих не понял, о чем говорит Вучич. «Ему самому было непонятно, [о чем он говорит]», — подытоживает журналист.

Ранее Александр Вучич обратился к протестующим студентам с приглашением на теледебаты. Те отказались, аргументируя отказ необходимостью проведения выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    В России возникла новая проблема с вагонами

    Захарова сравнила с безумием реакцию Запада на удары по нефтепроводу «Дружба»

    Защиту вкладов собрались сделать доступной для всех клиентов банков

    Заподозренное в шпионаже на Россию судно отправилось в Финляндию

    Гоблин поиронизировал над боящимися слежки в соцсетях россиянами и назвал их неинтересными

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

    Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

    Ивлеева похвасталась новой баней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости