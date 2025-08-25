Вучич вышел к прессе с корзиной подгузников и призвал готовиться к реформам

Президент Сербии Вучич принес корзину с подгузниками и анонсировал реформы

Президент Сербии Александр Вучич принес на пресс-конференцию с журналистами около десятка корзин с товарами, одна из которых была с подгузниками для взрослых. Об этом сообщал корреспондент Danas.

Журналисты были удивлены экспозицией, возле которой стоял сербский президент. В три «этажа», пишет издание, выстроились плетеные корзины, что вызвало смущение у журналистов. «В корзинах лежали не разноцветные яйца, а влажные салфетки, подгузники для взрослых и предметы первой необходимости», — уточняет Danas.

Речь Вучича на этом мероприятии заключалась в анонсе экономических реформ, которые помогут гражданам пережить экономический спад в Сербии из-за «студенческо-блокадно-террористического движения», уточняет издание.

Автор статьи уточняет, что никто из присутствующих не понял, о чем говорит Вучич. «Ему самому было непонятно, [о чем он говорит]», — подытоживает журналист.

Ранее Александр Вучич обратился к протестующим студентам с приглашением на теледебаты. Те отказались, аргументируя отказ необходимостью проведения выборов.