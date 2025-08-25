Южная Корея ответила на обвинения Трампа в «чистке»

Администрация президента Южной Кореи проверяет слова Трампа о чистке в стране

Администрация президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна проводит проверку слов американского лидера Дональда Трампа о якобы проходящей в стране «чистке». Об этом сообщает Yonhap.

«Администрация президента заявляет, что проверяет ситуацию после высказываний Трампа о "чистке" в Южной Корее», — утверждается в публикации.

Ранее Трамп сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с «чисткой или революцией», сообщив, что намерен встретиться Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

В декабре 2024 года экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже, после чего он был арестован. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент Юн Сок Ёлю и лишил его всей полноты власти.