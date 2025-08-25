Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

Хинштейн: Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

Задержан временно исполняющий обязанности (врио) замгубернатора Курской области Владимир Базаров, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, вопросы правоохранителей к чиновнику связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области.

До февраля 2025 года Базаров занимал должность советника и вице-губернатора Белгородской области, курировал вопросы строительства и транспорта. На посту чиновник пробыл чуть меньше пяти лет, затем переехал в Курскую область.

«Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется и закон четко будет соблюден. Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе», — заявил Хинштейн. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений.

Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией! Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Базарова подозревают в хищении миллиарда рублей

Между тем ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что следствие вменяет врио замгубернатора Курской области хищение около одного миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Сейчас проходят следственные действия, в рабочем кабинете Базарова в администрации Курской области идут обыски, силовики изымают компьютеры и средства связи.

Владимир Базаров Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По делу о хищении фигурируют также вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов и трое предпринимателей. Следствие считает, что они разработали криминальную схему, которая позволила им похитить около миллиарда рублей, выделенных из бюджета на возведение оборонительных сооружений.

Ранее были арестованы трое экс-сотрудников администрации Белгородской области

В июле по ходатайству следователя были заключены под стражу директор НКО «Фонд развития промышленности Запорожской области» Алексей Сошников, который с 2021 по 2022 год возглавлял управление капитального строительства Белгородской области, а также его бывшие подчиненные Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько. Им вменяется растрата при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Как указывал «Коммерсантъ», следствие считает, что чиновники отдали контракт недобросовестным подрядчикам. Строительство взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов, рвов проводилось в приграничной зоне Белгородской области с 2022 по 2023 год. Федеральный бюджет выделил на это почти 20 миллиардов рублей.

До этого губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что собственная проверка властей установила различные нарушения при строительстве на сумму в 109 миллионов рублей, которые местные чиновники вернули в федеральную казну.