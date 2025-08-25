Знаменитый бренд спортивной одежды собрался сменить владельца

CNBC: Акции Puma выросли на 19 процентов после новостей о продаже бренда

Акции знаменитого бренда спортивной одежды Puma отреагировали на сообщения о предстоящей продаже. Об этом сообщил канал CNBC.

В понедельник, 25 августа, ценные бумаги этой компании выросли примерно на 19 процентов. Этому предшествовало сообщение агентства Bloomberg о том, что этот производитель спортивной одежды и обуви сменит владельца.

По его данным, семья Пино, которой принадлежит больше 30 процентов акций компании, стала искать покупателей после того, как немецкий спортивный бренд за последний год потерял около половины своей рыночной стоимости. Есть данные, что в настоящее время переговоры о сделке ведутся с Anta Sports Products Ltd. и Li Ning Co.

В начале весны акции акции Puma упали до самого низкого с 2016 года уровня. Сказались как торговая неопределенность, так и геополитическая напряженность. Сама компания обвинила в своих бедах торговые споры на таких ключевых для этого бренда рынках, как Северная Америка и Китай.