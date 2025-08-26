Россия
12:18, 26 августа 2025

20-метровая яхта за 80 миллионов рублей попала в ДТП на трассе в Подмосковье

Под мостом на трассе в Долгопрудном застряла фура с 20-метровой яхтой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Под мостом на трассе в подмосковном Долгопрудном застряла фура с почти 20-метровой яхтой. ДТП попало на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, что перевозивший судно автомобиль вписался в проем под сооружением, однако сам груз оказался слишком высоким.

Как пишет издание, предварительно, это 19-метровая трехкаютная яхта Princess 60 стоимостью примерно в 80 миллионов рублей. Получило ли судно повреждения, не уточняется. Перевозку осуществляла фура с белорусскими номерами. Теперь водителю грозит штраф за нарушение правил транспортировки.

Похожий случай произошел в декабре 2024 года. Тогда на трассе в Тверской области столкнулись маршрутка и перевозивший яхту тягач, который не вписался в поворот и перекрыл часть автодороги. О пострадавших не сообщалось.

