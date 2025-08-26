40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

В деревне Кампунг Банггол, Малайзия, поймали гигантского питона. Об этом сообщает The Straits Times.
Житель деревни увидел охотившегося питона, когда зашел в курятник проверить разбушевавшихся птиц. Курицы громко кудахтали и пытались скрыться от преследовавшей их пятиметровой змеи. Мужчина тут же вызвал спасателей.
Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Как только ловцы прибыли на место, питон уполз из курятника. Им потребовалось 35 минут, чтобы найти и поймать агрессивную змею. Вес питона оказался 40 килограммов.
Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, любители рептилий забрали домой с улицы сетчатого питона длиной 3,6 метра. Пока они не поймали змею, она несколько дней терроризировала округ.