Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:46, 26 августа 2025Из жизни

40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

В Малайзии поймали огромного 40-килограммового питона, приползшего в курятник
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Balai Bomba dan Penyelamat Baling

В деревне Кампунг Банггол, Малайзия, поймали гигантского питона. Об этом сообщает The Straits Times.

Житель деревни увидел охотившегося питона, когда зашел в курятник проверить разбушевавшихся птиц. Курицы громко кудахтали и пытались скрыться от преследовавшей их пятиметровой змеи. Мужчина тут же вызвал спасателей.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Как только ловцы прибыли на место, питон уполз из курятника. Им потребовалось 35 минут, чтобы найти и поймать агрессивную змею. Вес питона оказался 40 килограммов.

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, любители рептилий забрали домой с улицы сетчатого питона длиной 3,6 метра. Пока они не поймали змею, она несколько дней терроризировала округ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    На Украине захотели сажать в тюрьму за бегство в Россию

    Уролог дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам

    В Госдуме высказались о введении должности советника по абортам

    Опубликован законопроект о «российской полке» в магазинах

    Жена телеведущего Диброва показала фото в мини-платье с глубоким декольте

    40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

    «Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

    Киркоров рассказал о выборе школы для своих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости