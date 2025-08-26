40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

В Малайзии поймали огромного 40-килограммового питона, приползшего в курятник

В деревне Кампунг Банггол, Малайзия, поймали гигантского питона. Об этом сообщает The Straits Times.

Житель деревни увидел охотившегося питона, когда зашел в курятник проверить разбушевавшихся птиц. Курицы громко кудахтали и пытались скрыться от преследовавшей их пятиметровой змеи. Мужчина тут же вызвал спасателей.

Как только ловцы прибыли на место, питон уполз из курятника. Им потребовалось 35 минут, чтобы найти и поймать агрессивную змею. Вес питона оказался 40 килограммов.

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, любители рептилий забрали домой с улицы сетчатого питона длиной 3,6 метра. Пока они не поймали змею, она несколько дней терроризировала округ.

