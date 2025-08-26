71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

71-летняя певица Любовь Успенская показала видео в черном бикини из Дубая

Эстрадная певица Любовь Успенская показала видео в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летняя знаменитость снялась во время поездки в Дубай. Она предстала перед камерой, сидя в кресле-вышке под пляжным зонтом.

При этом артистка позировала в черном бикини, которое включало в себя топ без косточек с П-образным декольте и трусы с завышенной талией. Также она надела бейсболку в тон и в качестве акцента в образе выбрала красный лак и помаду.

