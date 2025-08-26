Интернет и СМИ
Аналитик допустил решение США принести Украину в жертву

Аналитик Бал: США могут принести в жертву Украину в противовес союзу РФ и Китая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynsky /Reuters

Соединенные Штаты могут принести Украину в жертву п противовес союзу России и Китая, территориальные уступки Киева не будут представлять угрозы для Вашингтона. Такое развитие событий допустил турецкий аналитик Мехмет Али Бал в статье на портале Haber7.

«США, особенно Трамп, должны сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. Однако потеря территорий Украиной не является для США угрозой существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей», — пояснил аналитик.

Бал считает, что такое разделение не навредит Вашингтону. Украинский конфликт не затронет и Китай, вопреки тому, что региональная напряженность негативно влияет на экспортную политику. По его словам, больше всего в мире заинтересована сама Украина, поскольку для нее это «вопрос существования».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о стремлении президента России Владимира Путина к миру на Украине. «Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, был серьезным заявлением о том, что он хочет добиться [урегулирования конфликта]», — подчеркнул он.

