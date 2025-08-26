Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:48, 26 августа 2025Путешествия

Боня предложила материальную помощь сыну застрявшей на пике Победы альпинистки

Блогерша Боня предложила материальную помощь сыну альпинистки Наговициной
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призвала сына застрявшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной связаться с ней и предложила материальную помощь. Отрывок из беседы с ней опубликовал телеканал «360».

Боня, которая сама является опытной альпинисткой, заявила, что готова посодействовать в поисках женщины. Блогерша призналась, что в прошлом столкнулась с потерей близкой подруги, которая не выжила при восхождении.

Материалы по теме:
Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?
Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?
20 августа 2025
С застрявшей на самой опасной горе СССР альпинистки хотят взыскать миллионы за спасение. Она находится на пике Победы уже 9 дней
С застрявшей на самой опасной горе СССР альпинистки хотят взыскать миллионы за спасение. Она находится на пике Победы уже 9 дней
21 августа 2025

«Страшно потерять своего родителя. У меня подруга лежала в горах меньше года. В октябре она погибла, в мае только ее тело вытащили. Знать, что твой родной человек лежит просто где-то там, не похороненный — это страшно», — сказала Боня.

Телеведущая подчеркнула, что в случае, если ситуация потребует материальных затрат, она готова перевести необходимую сумму напрямую сыну альпинистки или посодействовать в сборе средств.

Ранее сын российской альпинистки обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Мужчина считает, что Наговицина могла выжить. Россиянка застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости