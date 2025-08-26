Боня предложила материальную помощь сыну застрявшей на пике Победы альпинистки

Блогерша Боня предложила материальную помощь сыну альпинистки Наговициной

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призвала сына застрявшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной связаться с ней и предложила материальную помощь. Отрывок из беседы с ней опубликовал телеканал «360».

Боня, которая сама является опытной альпинисткой, заявила, что готова посодействовать в поисках женщины. Блогерша призналась, что в прошлом столкнулась с потерей близкой подруги, которая не выжила при восхождении.

«Страшно потерять своего родителя. У меня подруга лежала в горах меньше года. В октябре она погибла, в мае только ее тело вытащили. Знать, что твой родной человек лежит просто где-то там, не похороненный — это страшно», — сказала Боня.

Телеведущая подчеркнула, что в случае, если ситуация потребует материальных затрат, она готова перевести необходимую сумму напрямую сыну альпинистки или посодействовать в сборе средств.

Ранее сын российской альпинистки обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Мужчина считает, что Наговицина могла выжить. Россиянка застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа.

