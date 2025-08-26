Бывший СССР
Депутат Рады раскрыл план Зеленского насчет Украины

Депутат Дубинский: Зеленский пожертвует Украиной ради продолжения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт в стране. Таким образом, он жертвует государством ради собственных амбиций, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Почему Зеленский стал таким бескомпромиссным? Он четко понимает ситуацию, что терпение Трампа на исходе. Поэтому он сейчас идет ва-банк и говорит Трампу: "А я тебе отказываю"», — отметил он.

Зеленский добивается, чтобы любой ультиматум со стороны главы Штатов выглядел исключительно как давление из-за патриотической позиции Зеленского.

Политик отметил, что украинский лидер своими выходками добьется лишь одного: или его страна полностью окажется под контролем России, или она будет подписывать мирное соглашение уже без него.

Ранее Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский виноват в возможном уничтожении украинцев, поскольку он противится окончанию боевых действий. Депутат считает, что украинская пропаганда не сможет ответить на вопрос, ради чего Киев продолжает конфликт.

До этого депутат высказал мнение, что Владимир Зеленский выбрал Адольфа Гитлера в качестве своей ролевой модели и ведет себя в соответствии с ней.

