Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:36, 26 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады сравнил Украину с ЧВК

Дмитрук: Украина превратилась в ЧВК, где молодежь растят как наемников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина превратилась из страны в частную военную компанию (ЧВК), где молодежь растят как наемников, которым нужно «уметь держать автомат и ненавидеть». Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Молодое поколение растят не как граждан государства, а как наемников частной военной компании. Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное — уметь держать автомат и ненавидеть», — написал Дмитрук.

По его словам, сейчас Украина представляет из себя «анти-Россию», которая впоследствии может превратиться в «анти-Польшу» или «анти-Германию». Он отметил, что поколение украинцев моложе 25 лет потеряно, так как воспитано не на истории и культуре, а на ненависти.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он также утверждал, что искренне презирает народ России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    55-летняя Наоми Кэмпбелл в купальнике отдохнула на Ибице

    Депутат Рады раскрыл план Зеленского насчет Украины

    В небе над Украиной заметили загадочный голубой луч

    В России предложили денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

    Средства ПВО за четыре часа отразили атаку украинских БПЛА

    Депутат Рады сравнил Украину с ЧВК

    Трамп захотел получить в собственность военную базу в Южной Корее

    Объяснены загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике

    В России высказались против ремонта «Петра Великого»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости