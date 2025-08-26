Дмитрук: Украина превратилась в ЧВК, где молодежь растят как наемников

Украина превратилась из страны в частную военную компанию (ЧВК), где молодежь растят как наемников, которым нужно «уметь держать автомат и ненавидеть». Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Молодое поколение растят не как граждан государства, а как наемников частной военной компании. Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное — уметь держать автомат и ненавидеть», — написал Дмитрук.

По его словам, сейчас Украина представляет из себя «анти-Россию», которая впоследствии может превратиться в «анти-Польшу» или «анти-Германию». Он отметил, что поколение украинцев моложе 25 лет потеряно, так как воспитано не на истории и культуре, а на ненависти.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он также утверждал, что искренне презирает народ России.