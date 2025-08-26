Дмитриев рассказал о призванном изменить мир диалоге Путина и Трампа

Диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом изменит мир. Об этом заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом изменит мир и обеспечит глобальную безопасность и процветание», — написал он.

15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Лидеры двух государств обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, ему с российским президентом удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках помешать переговорам по Украине. Он отметил, что европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений России и США.