Из жизни
18:32, 26 августа 2025Из жизни

До участия в конкурсе «Мисс Вселенная» допустили самую загадочную участницу

NYPost: На конкурсе «Мисс Вселенная» выступит загадочная участница от Палестины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @nadeen.m.ayoub

До участия в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» допустили конкурсантку от Палестины. Об этом пишет New York Post (NYPost).

Представлять страну на конкурсе, который пройдет в ноябре в Таиланде, будет 27-летняя Надин Аюб. При этом издание называет ее загадочной участницей, так как нет никаких данных о том, каким образом она получила титул «Мисс Палестина» и проводился ли этот конкурс вообще. В частности, сотрудники NYPost не смогли найти информации о других претендентках, боровшихся за титул.

О самой Аюб известно, что она родилась в США, выросла в Канаде, а теперь проживает в Дубае. Сообщение о ее участии в одном из самых престижных конкурсов красоты на планете опубликовано на ее сайте и на страницах в социальных сетях. При этом Аюб указана основателем и руководителем конкурса «Мисс Палестина». «Я горда не только пройти этот путь как "Мисс Палестина", но и стать голосом тех, кто достоин быть услышанным», — написала она.

Аюб заявила, что стала победительницей конкурса «Мисс Палестина», еще в 2022 году, однако после очередного обострения палестино-израильского конфликта другие конкурсы красоты в стране не проводились. Она также назвала происходящее в Газе геноцидом, что вызвало скандал в израильской прессе. NYPost отмечает, что Палестина является частично непризнанным государством. Его независимость признают 147 из 193 стран — членов ООН.

Вице-президент по международным отношениям «Мисс Вселенная» Марио Букаро подтвердил участие Аюб в конкурсе. Он не стал вдаваться в подробности того, как ее выбрали, но отметил, что конкурс является инклюзивным и аполитичным. При этом сайт организации «Мисс Палестина» открылся только в мае. Ее представительница отказалась отвечать на вопросы о победе Аюб в 2022 году и заявила, что в данный момент идет подготовка официальных документов о конкурсе. Кроме того, организация начала регистрацию участниц на 2026 год.

Известно, что в 2022 Аюб участвовала в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах и завоевала титул «Мисс Земля — Вода» (то есть заняла одно из четырех призовых мест), но об ее участии в национальных соревнованиях красавиц информации нет.

Конкурс «Мисс Палестина» планировали провести в 2009 году, однако он был отменен из-за позиции движения ХАМАС, которое обвинило власти в «пропаганде нравственного разложения».

Ранее скандал разразился вокруг победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная Куба 2025» Лины Луасес. Девушка проживает в США, и кубинская пресса усомнилась в ее праве представлять страну на международных форумах.

