Экс-сотрудника «Яндекса» Ирина приговорили к 15 годам колонии

Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника Яндекса Ирина к 15 годам за госизмену

Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначен штраф пять миллионов рублей. В то время, когда ему выносили приговор, он поднял плакат с антиправительственным содержанием.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года Ирин перевел на счет украинского фонда помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 500 долларов. Его задержали спустя два года, когда он вернулся в Россию.

Известно, что в 2022 году Ирин участвовал в митинге против проведения СВО, за что привлекался к административной ответственности — был оштрафован на десять тысяч рублей.

