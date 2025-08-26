Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 26 августа 2025Силовые структуры

Воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно

В ДНР осудят американского наемника Данганана за участие в боях против России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинение в отношении 25-летнего наемника из США Андруса Майкла Джеймса Данганана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года Данганан прибыл на территорию Украины и заключил контракт с ВСУ. После этого он вошел в состав подразделения «Избранная рота». Пройдя обучение на территории тренировочных баз, мужчина получил навыки и оружие для участия в вооруженном конфликте. Затем до декабря 2023 года он принимал участие в боевых действиях против российских войск на территории ДНР.

За эти действия он получил вознаграждение в размере более 455 тысяч рублей.

Данганан объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что три года воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Обломки украинского БПЛА нашли в Эстонии

    Лишенный звания генерал российской армии Иван Попов раскрыл условия своего участия в СВО

    Привычку сдерживать слезы признали опасной для здоровья

    Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

    Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

    В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости