В ДНР осудят американского наемника Данганана за участие в боях против России

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинение в отношении 25-летнего наемника из США Андруса Майкла Джеймса Данганана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года Данганан прибыл на территорию Украины и заключил контракт с ВСУ. После этого он вошел в состав подразделения «Избранная рота». Пройдя обучение на территории тренировочных баз, мужчина получил навыки и оружие для участия в вооруженном конфликте. Затем до декабря 2023 года он принимал участие в боевых действиях против российских войск на территории ДНР.

За эти действия он получил вознаграждение в размере более 455 тысяч рублей.

Данганан объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что три года воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно.