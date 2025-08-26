Силовые структуры
Экс-совладельца «Зимней вишни» захотели признать экстремистом

Генпрокуратура потребовала признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистом бывшего совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — сообщили в суде.

Отмечается, что дело было зарегистрировано 22 августа. В качестве основания указаны положения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни осужденный по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Генин.

