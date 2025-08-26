Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

Глава РФПИ Дмитриев: Искусство должно наводить мосты, а не сжигать их

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил ситуацию с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом. В соцсети X Дмитриев написал, что искусство должно наводить мосты, а не сжигать их.

Ранее МИД Украины выразил осуждение известному режиссеру из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Также Вуди Аллен попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

«Попытка отменить Вуди Аллена из-за участия по видеосвязи на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно наводить мосты, а не сжигать их», — оценил ситуацию Дмитриев.

Сам же Вуди Аллен пояснил, что обрыв культурного диалога с Россией не поможет Украине, а участие в Московской неделе кино никак не связано с одобрением действий РФ.

Ранее сообщалось, что российская певица Татьяна Буланова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Исполнительницу хита «Ясный мой свет» в открытой поддержке специальной военной операции (СВО).

