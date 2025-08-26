Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:07, 26 августа 2025Россия

Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

Глава РФПИ Дмитриев: Искусство должно наводить мосты, а не сжигать их
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Вуди Аллен

Вуди Аллен. Фото: Kike Rinca / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил ситуацию с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом. В соцсети X Дмитриев написал, что искусство должно наводить мосты, а не сжигать их.

Ранее МИД Украины выразил осуждение известному режиссеру из-за его участия в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Также Вуди Аллен попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

«Попытка отменить Вуди Аллена из-за участия по видеосвязи на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно наводить мосты, а не сжигать их», — оценил ситуацию Дмитриев.

Сам же Вуди Аллен пояснил, что обрыв культурного диалога с Россией не поможет Украине, а участие в Московской неделе кино никак не связано с одобрением действий РФ.

Ранее сообщалось, что российская певица Татьяна Буланова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Исполнительницу хита «Ясный мой свет» в открытой поддержке специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

    Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

    ВС России поразили бивший по жителям курского приграничья расчет БПЛА

    65-летняя бодибилдерша рассказала о любви к 20-летним юношам

    Дурно воспитанные собаки довели своего хозяина до больницы

    Попавшего в смертельное ДТП бизнесмена связали с погибшей в отеле известной блогершей

    Российская тревел-блогерша описала европейских женщин фразой «мы не будем жить как они»

    Попавший в смертельную аварию бизнесмен в прошлом сбил человека и избежал наказания

    Появились подробности смертельной аварии с бизнесменом Белюскиным в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости