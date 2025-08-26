Бывший СССР
Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

Эстонский суд приговорил гражданку РФ Моисееву к трем годам за якобы шпионаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Суд Эстонии приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, являющейся также гражданкой России. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Известно, что Моисееву приговорили к трем годам лишения свободы из-за якобы разведывательной деятельности против Эстонии и попытке нарушения санкций.

«Во вторник, 26 августа, Тартуский уездный суд признал 63-летнюю Эрну Моисееву виновной в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке, а также в попытке нарушения санкций. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы», — отмечается в публикации.

Моисеевой также предстоит оплатить процессуальные издержки в размере порядка 3,1 тысячи евро.

Ранее в России суд приговорил гражданку Украины к десяти годам за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

