Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

Суд Эстонии приговорил к трем годам тюремного заключения 63-летнюю жительницу страны Эрну Моисееву, являющейся также гражданкой России. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Известно, что Моисееву приговорили к трем годам лишения свободы из-за якобы разведывательной деятельности против Эстонии и попытке нарушения санкций.

«Во вторник, 26 августа, Тартуский уездный суд признал 63-летнюю Эрну Моисееву виновной в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке, а также в попытке нарушения санкций. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы», — отмечается в публикации.

Моисеевой также предстоит оплатить процессуальные издержки в размере порядка 3,1 тысячи евро.

