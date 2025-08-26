Силовые структуры
Избивавшая детей на камеру банда подростков избежала наказания в российском регионе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Тюмени суд вынес приговор подросткам, которые на камеру избивали сверстников. Об этом сообщает URA.RU.

Молодых людей признали виновными в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и назначили им штраф в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти в доход государства, однако подростков освободили от уплаты, так как во время следствия они находились в СИЗО.

Под стражей юноши пробыли пять месяцев, после чего меру пресечения заменили на запрет определенных действий. Теперь каждому из них необходимо перечислить по 10 тысяч рублей потерпевшим.

Уголовное дело в отношении банды подростков возбудили в феврале 2024 года. Тогда правоохранители заинтересовались жалобами в интернете на группу молодых людей, которые нападали на прохожих и, снимая, избивали их.

