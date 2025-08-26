Спорт
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
Сегодня
18:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
10:02, 26 августа 2025Спорт

Кафельников оценил введение Шараповой в Международный зал теннисной славы

Кафельников о введении Шараповой в Международный зал теннисной славы: Заслуженно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил введение россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал критерии, по которым было принято это решение, достойными и заслуженными. «Я с ней давно не общался. Помню, когда я играл сам, а она была молодой, перспективной теннисисткой. Ничего плохого про нее сказать не могу — только хорошее», — заявил Кафельников.

Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы 24 августа. Объявление об этом сделала американка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005 году она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема» (всего пять раз). В 2012 году россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

    Все новости