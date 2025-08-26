Кафельников оценил введение Шараповой в Международный зал теннисной славы

Кафельников о введении Шараповой в Международный зал теннисной славы: Заслуженно

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил введение россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал критерии, по которым было принято это решение, достойными и заслуженными. «Я с ней давно не общался. Помню, когда я играл сам, а она была молодой, перспективной теннисисткой. Ничего плохого про нее сказать не могу — только хорошее», — заявил Кафельников.

Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы 24 августа. Объявление об этом сделала американка Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005 году она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема» (всего пять раз). В 2012 году россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.