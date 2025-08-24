Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

Россиянку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы, сообщает ESPN.

Объявление об этом сделала 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс. Она произнесла речь в честь своей «бывшей соперницы, бывшей поклонницы и верной подруги», подчеркнув, что «тренировалась усерднее», когда видела имя Шараповой «рядом со своим в жеребьевке».

До этого Шарапова назвала самый запоминающийся момент в карьере. Она выбрала первый финал турнира «Большого шлема» — Уимблдон 2004 года, на котором ей было 17 лет. «Весь мир смотрел. Я играла с Сереной Уильямс, и казалось, что я должна была просто радоваться этому факту», — рассказала россиянка, которая тогда завоевала свой первый серьезный титул.