Рубин
0:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Манчестер Сити
0:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Зенит
4:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
3:3
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Динамо М
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
03:29, 24 августа 2025Спорт

Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы

Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Россиянку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы, сообщает ESPN.

Объявление об этом сделала 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс. Она произнесла речь в честь своей «бывшей соперницы, бывшей поклонницы и верной подруги», подчеркнув, что «тренировалась усерднее», когда видела имя Шараповой «рядом со своим в жеребьевке».

До этого Шарапова назвала самый запоминающийся момент в карьере. Она выбрала первый финал турнира «Большого шлема» — Уимблдон 2004 года, на котором ей было 17 лет. «Весь мир смотрел. Я играла с Сереной Уильямс, и казалось, что я должна была просто радоваться этому факту», — рассказала россиянка, которая тогда завоевала свой первый серьезный титул.

    Все новости