12:21, 26 августа 2025Мир

Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать крупные контракты с Россией

Кандидат в президенты Боливии Кирога заявил, что расторгнет сделку с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Claudia Morales / Reuters

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что в случае своей победы на выборах намерен расторгнуть сделку о добыче лития с Россией и Китаем. Его слова передает Agence France-Presse (AFP).

«Мы не признаем контракты [уходящего президента Луиса] Арсе... Давайте остановим их, они не будут одобрены», — заявил политик в интервью агентству.

Также кандидат в президенты заявил о намерении провести радикальные реформы экономической модели Боливии, которое включит в себя резкое сокращение государственных расходов.

Хорхе Кирога вышел во второй тур президентских выборов в Боливии, назначенный на 19 октября. В первом туре, состоявшемся 17 августа, он занял второе место с результатом 26,7 процента, уступив сенатору Родриго Пасу, набравшему 32 процента.

Ранее действующий президент Боливии Луис Арсе заявил, что заключенные республикой контракты с Россией и Китаем по литию могут сорваться из-за прихода к власти нового правительства.

