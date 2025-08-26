Культура
Киркоров высказался о выступлении Леонтьева в России

Филипп Киркоров назвал выступившего в России Валерия Леонтьева своим учителем
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал выступление Валерия Леонтьева на фестивале «Новая волна» в Казани. Артиста цитирует Super.ru.

Киркоров обратился к зрителям со сцены и заявил, что получил заряд энергии от шоу Леонтьева. Певец назвал своего коллегу легендой и признался, что ему предстоит еще многому научиться у исполнителя хита «Дельтаплан».

«Это легенда, это мастер, это учитель мой. Это гениальный артист и гуру. И сегодня он доказал в очередной раз, что ему нет равных», — подчеркнул Киркоров.

Ранее сообщалось, что Леонтьев сорвал овации во время выступления на «Новой волне». Артист исполнил несколько песен и признался, что скучает по российским зрителям.

В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Он заявил, что не собирается покидать Россию окончательно и уже давно живет на две страны. В марте 2024 года исполнитель объявил об уходе со сцены.

