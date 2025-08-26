Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 26 августа 2025Мир

Макрона захотели отстранить от власти

Меланшон: Предложение отстранить Макрона от власти будет внесено в парламент
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Партия «Непокоренная Франция» внесет в парламент республики предложение об отрешении французского президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом заявил лидер движения Жан-Люк Меланшон в эфире радиостанции France Inter.

«В прошлом году мы уже выносили на рассмотрение вопрос об отставке президента Макрона. Сейчас мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия правительству, — который, скорее всего, потеряет смысл, поскольку оно к тому времени уже падет — предложение об отрешении президента от власти», — отметил политик.

21 августа координатор «Непокоренной Франции» Мануэль Бомпар сообщил, что партия собирается выдвинуть вотум недоверия правительству премьер-министра страны Франсуа Байру. Отмечаются, что оппозиция намерена помешать французскому правительству принять бюджет государства на 2026 год, который включает в себя пакет мер «жесткой экономии».

31 августа 2024 года движение инициировало процедуру импичмента в отношении Макрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

    Китай покажет способное ударить по США оружие

    На Украине признали потерю двух сел на границе Днепропетровской области

    Воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно

    Жена Александра Цекало раскрыла причину похудения

    Названа причина смерти звезды «Склифосовского» Аптовцева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости