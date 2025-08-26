Макрона захотели отстранить от власти

Меланшон: Предложение отстранить Макрона от власти будет внесено в парламент

Партия «Непокоренная Франция» внесет в парламент республики предложение об отрешении французского президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом заявил лидер движения Жан-Люк Меланшон в эфире радиостанции France Inter.

«В прошлом году мы уже выносили на рассмотрение вопрос об отставке президента Макрона. Сейчас мы сделаем это снова 23 сентября и внесем помимо вотума недоверия правительству, — который, скорее всего, потеряет смысл, поскольку оно к тому времени уже падет — предложение об отрешении президента от власти», — отметил политик.

21 августа координатор «Непокоренной Франции» Мануэль Бомпар сообщил, что партия собирается выдвинуть вотум недоверия правительству премьер-министра страны Франсуа Байру. Отмечаются, что оппозиция намерена помешать французскому правительству принять бюджет государства на 2026 год, который включает в себя пакет мер «жесткой экономии».

31 августа 2024 года движение инициировало процедуру импичмента в отношении Макрона.