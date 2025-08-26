Максим Галкин накрасил губы и примерил женский наряд на видео

Пародист Галкин накрасил губы красной помадой и примерил женский наряд на видео

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) предстал на видео в женском образе. Пост опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пародист показал ролик, в котором он примерил женский наряд, а именно — красную блузку и бежевую юбку. Кроме того, Галкин надел серьги и кольца, а также накрасил губы ярко-красной помадой.

Ранее в августе Максим Галкин также сменил имидж и удивил фанатов моложавой внешностью. 49-летний артист продемонстрировал короткую стрижку с кудрявыми волосами. При этом он был одет в голубую жилетку на молнии и с капюшоном. На снимке также был запечатлен сын артиста, 11-летний Гарри.