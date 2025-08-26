Силовые структуры
15:52, 26 августа 2025Силовые структуры

На автозаправке в российском регионе предотвращен теракт

В ДНР ФСБ предотвратила подрыв крупной автозаправочной станции в Макеевке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В ДНР ФСБ предотвратила подрыв крупной автозаправочной станции в Макеевке. Об этом во вторник, 26 августа, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По данным канала, украинские военные собирались атаковать автозаправку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Атаку предотвратила система РЭБ «Купол Донбасса», которой управляли военнослужащие регионального УФСБ России.

По информации правоохранителей, украинцы использовали БПЛА украинско-чешского производства FP-1 с осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограммов и поражающими элементами. Взрывотехники регионального УФСБ успешно обезвредили БПЛА и не допустили жертв среди мирного населения и ущерб инфраструктуре.

Сейчас место происшествия оцепили специальные службы и силовики.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали женщину за подготовку теракта с заминированной иконой.

