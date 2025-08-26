На автозаправке в российском регионе предотвращен теракт

В ДНР ФСБ предотвратила подрыв крупной автозаправочной станции в Макеевке

В ДНР ФСБ предотвратила подрыв крупной автозаправочной станции в Макеевке. Об этом во вторник, 26 августа, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По данным канала, украинские военные собирались атаковать автозаправку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Атаку предотвратила система РЭБ «Купол Донбасса», которой управляли военнослужащие регионального УФСБ России.

По информации правоохранителей, украинцы использовали БПЛА украинско-чешского производства FP-1 с осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограммов и поражающими элементами. Взрывотехники регионального УФСБ успешно обезвредили БПЛА и не допустили жертв среди мирного населения и ущерб инфраструктуре.

Сейчас место происшествия оцепили специальные службы и силовики.

