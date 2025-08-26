На Западе заявили о завершении «проекта Украина»

Бизнесмен из Германии Дотком заявил о завершении «проекта Украина»

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил о завершении «проекта Украина». Свое высказывание он опубликовал в соцсети Х.

«Проект Украина завершен», — отметил Дотком.

Предприниматель добавил, что сейчас уже «покончено» с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а «следующей» станет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач заявил, что Стармер и другие европейские лидеры были лишь группой психологической поддержки президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.