Экономика
18:01, 26 августа 2025Экономика

Названа цена самого дорогого дома в Сочи

Стоимость самого дорогого дома в Сочи оценили в 1,7 миллиарда рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Стоимость самого дорогого дома в Сочи, доступного для покупки на рынке недвижимости города в данный момент, составила 1,7 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «ОНИКС-Недвижимость».

В общей сложности на рынке недвижимости Сочи в данный момент продается 2,4 тысячи частных домов. По информации специалистов, наиболее дорогой из них — особняк площадью 630 квадратных метров, расположенный на участке размером 30 соток. Они также уточнили, что лот находится в Адлерском районе города-курорта.

Ранее в августе стало известно, что стоимость самой дорогой квартиры в Москве оценили в 2,8 миллиарда рублей. За указанную сумму новому собственнику достанется жилье площадью 980 квадратных метров, расположенное в центре столицы в районе Якиманка.

