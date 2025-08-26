Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

Mash: Атаковавшие Петербург дроны могли запускать с сухогрузов в Балтийском море

Беспилотники, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море. Возможное место отправки дронов назвал Mash в Telegram.

Издание также допустило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушное пространство Эстонии. По его данным, обломки БПЛА обнаружил в воскресенье фермер из города Тартумаа.

Ранее о найденных фрагментах дрона сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон. Предварительно, это украинский беспилотник, сбившийся с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

О сбитом дроне ВСУ 23 августа сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вечером того же дня обломки БПЛА повредили здание жилого комплекса «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга.