Опубликован законопроект о «российской полке» в магазинах

Минпромторг: Российскую полку в магазинах будут размещать на высоте 80-160 см

«Российскую полку» в магазинах нужно будет размещать на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола. Это следует из законопроекта, опубликованного Минпромторгом на портале проектов нормативных правовых актов.

Как и планировалось ранее, документ о выкладке продукции, изготовленной в России или странах ЕАЭС, должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Также в проекте говорится, что минимальная доля непродовольственных национальных товаров, перечень таких товаров, порядок установления их минимальной доли и подтверждения соответствия необходимым критериям будут устанавливаться правительством России.

В конце 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что создание «российской полки» начнется с бытовой химии и косметики, а другие товарные группы подключатся в дальнейшем. Позднее в Госдуме уточнили, что в процессе работы авторы расширили диапазон и несколько изменили концепцию — в итоге на «полке» окажется не только продукция из России, но и из таких государств, как Белоруссия и Казахстан.