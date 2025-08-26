Открыт способ замедления старения мозга

Nature Aging: Накопление в мозге FTL1 ускоряет возрастное снижение памяти

Американские ученые выяснили, что накопление в мозге особого белка, связанного с обменом железа, может ускорять возрастное снижение памяти и обучения. Речь идет о белке FTL1 (ферритин легкой цепи 1), уровень которого в гиппокампе старых мышей оказался значительно выше, чем у молодых. Чем больше было этого белка, тем хуже животные справлялись с когнитивными тестами. Исследование опубликовано в Nature Aging.

Чтобы проверить причинность, специалисты искусственно повысили уровень FTL1 у молодых мышей. В результате их когнитивные способности ухудшились: снижалась синаптическая пластичность, нарушалась работа нейронов, а память напоминала «старческий» тип. Напротив, снижение уровня FTL1 у старых животных привело к улучшению работы синапсов и восстановлению памяти.

Молекулярный анализ показал: FTL1 влияет на обмен железа в нейронах и нарушает энергетические процессы — прежде всего синтез АТФ. Когда исследователи «подпитывали» клетки дополнительным коэнзимом NADH, метаболические и когнитивные сбои удавалось частично устранить.

Авторы подчеркивают: их работа впервые выявила FTL1 как ключевой фактор когнитивного старения и потенциальную мишень для терапии. Если удастся подтвердить результаты у людей, это может открыть новые подходы к профилактике возрастного снижения памяти и деменции.

Ранее ученые из Гарварда показали, что особая форма лития способна не только замедлять, но и обращать вспять поражения мозга при болезни Альцгеймера.