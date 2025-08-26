Биржевые цены на бензин ускорили падение

Стоимость бензина на Петербургской бирже подошла к минимуму за три недели

По итогам торгов на Петербургской бирже во вторник, 26 августа, стоимость бензина резко снизилась. Такая динамика наблюдается третью сессию подряд, свидетельствуют данные площадки.

Цена марки Аи-92 опустилась до 68 548 рублей за тонну, что стало минимумом с 7 августа, а марки Аи-95 — до 77 721 рубля (минимум с 4 августа). В регионах Урал и Сибирь, а также Сибирь и Дальний Восток наблюдается аналогичная динамика, то есть падение каждые сутки более чем на процент.

Бурный рост цен остановился после того, как 22 августа стало известно об очередном совещании у вице-премьера Александра Новака с участием глав нефтяных компаний, прошедшем в понедельник, 25 августа.

На нем, как выяснили СМИ, нефтяники пообещали уже в сентябре увеличить выпуск за счет завершения ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в результате чего будет сформирован профицит топлива. В частности, с 7 сентября производство бензина начнется на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Астрахани.

В свою очередь, правительство подтвердило планы о распространении полного запрета экспорта на сентябрь, а также изменении параметров демпфера в пользу нефтяников.

Текущий формат механизма предусматривает лишение производителей компенсаций, если биржевые цены отклоняются от индикативных на 10 процентов для бензина и на 20 процентов для дизельного топлива. Власти согласились довести нормативы до 15 и 25 процентов, что позволит компаниям меньше опасаться возможных потерь.

Ранее СМИ и чиновники сообщали, что проблемы с доступностью бензина для населения возникли в пяти регионах — это Крым, Запорожская и Сахалинская области, Забайкальский и Приморский края.