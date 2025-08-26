Наука и техника
Под морским дном обнаружили удивительные запасы пресной воды

Екатерина Графская
Международная команда океанологов обнаружила под дном Атлантики, у побережья Нантакета, огромный резервуар необычно пресной воды. Соленость образцов оказалась близкой к питьевой норме, что стало полной неожиданностью для исследователей. Об этом сообщается на сайте Университета Род-Айленда.

В ходе 74-дневной экспедиции ученые пробурили три участка на шельфе Новой Англии и подняли 718 кернов осадочных пород общей длиной более 870 метров. Всего было откачано около 50 тысяч литров воды с разных глубин. Обычно вода под морским дном по солености почти не отличается от океанской, но здесь оказалось обширное хранилище, существенно «разбавленное» пресными источниками.

«Свежесть воды удивила меня: по параметрам она близка к тому, что течет у нас из крана», — призналась профессор Ребекка Робинсон, одна из руководителей экспедиции. Теперь специалисты планируют определить возраст подземных вод по изотопам углерода и гелия, а также исследовать состав азота, чтобы понять их происхождение.

Специалисты считают, что эти находки помогут раскрыть историю формирования шельфа и циркуляции подземных вод. В 2026 году команда соберется в Бремене для дальнейшего анализа образцов.

Ранее ученые обнаружили крупнейшие на сегодня сообщества живых организмов на экстремальных глубинах — до 9,5 километра — в Курило-Камчатском и Алеутском желобах. Экосистемы не зависят от солнечного света и существуют за счет хемосинтеза

