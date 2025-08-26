Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
Сегодня
18:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
14:03, 26 августа 2025Спорт

Получивший российский паспорт игрок клуба КХЛ заявил о желании полностью стать русским

Получивший паспорт РФ хоккеист Ли заявил, что хочет полностью стать русским
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о выступлении за хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он отметил, что хочет оставаться в команде как можно дольше. «Я не могу быть полностью русским, хотя стараюсь. Я учу русский язык, провожу свободное время с ребятами из команды, узнаю русскую культуру. Я наслаждаюсь жизнью в России», — заявил Ли.

Канадец назвал поход в баню любимой традицией в России. «Также очень люблю борщ», — добавил Ли.

Осенью 2023 года Ли получил российский паспорт. За «Амур» он выступает с 2022-го.

    Все новости